Леонид Агутин не захотел на «Песне года» позировать с певцом SHAMAN
2022-12-05 09:32
Когда Дронов был в фотозоне, на красной дорожке появился и Агутин, но певец сразу ушел, чтобы не мешать коллеге.
Леонид Агутин на съемках премии «Песня года» отказался позировать в одном кадре с исполнителем SHAMAN, сообщает StarHit.
После того, как SHAMAN (Ярослав Дронов) вышел к фотозоне и стал позировать фотографам, на красной дорожке появился и Агутин.
Однако сразу ушел - певец не захотел мешать своему коллеге.
Он вернулся только после того, как Дронов покинул фотозону.
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Опубликовано: Светлана Гаврусева
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