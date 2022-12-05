Леонид Агутин не захотел на «Песне года» позировать с певцом SHAMAN

Когда Дронов был в фотозоне, на красной дорожке появился и Агутин, но певец сразу ушел, чтобы не мешать коллеге.

Леонид Агутин на съемках премии «Песня года» отказался позировать в одном кадре с исполнителем SHAMAN, сообщает StarHit.

После того, как SHAMAN (Ярослав Дронов) вышел к фотозоне и стал позировать фотографам, на красной дорожке появился и Агутин.

Однако сразу ушел - певец не захотел мешать своему коллеге.

Он вернулся только после того, как Дронов покинул фотозону.

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