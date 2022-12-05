С 5 декабря в ЕС вступает в силу ценовой потолок на российскую нефть и эмбарго на ее поставки

С понедельника, 5 декабря начало действовать эмбарго на российскую нефть, ввозимую морем, а также потолок цены на нее на уровне60 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Таким образом, хотя пакет санкций, вводящий эмбарго на морской импорт российской нефти, был одобрен Еврокомиссией еще в мае, в силу он вступает только сейчас, 5 декабря. Между тем, он дополнен запретом на ввоз российских нефтепродуктов, в том числе топлива, который вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

Для усиления эффекта Евросоюз и страны "Большой семерки" ввели ценовой лимит — так называемый "потолок" – в отношении сырой нефти из России.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, сумма в 60 долларов за баррель однозначно завышена. В своем воскресном выступлении он сказал, что это "несерьезное решение", потому что оно оставит Россию в удобном положении с доходами около 100 миллиардов долларов в год.

Хотя эмбарго распространяется только на морские поставки, поставки по трубопроводам резко ограничены. Германия и Польша заявили, что до конца этого года добровольно откажутся от поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия, Чехия и Словакия не в состоянии так быстро заменить российскую нефть на другую, поэтому в их случае Еврокомиссия одобрила гораздо более длительный переходный период.