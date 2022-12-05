Фанаты встревожены: певец Jony второй раз перенес концерт

По словам организаторов, у звезды обострилось заболевание. Какое именно, пока неизвестно.

Поклонникам Jony из Нижнего Новгорода не везет: певец во второй раз отменяет концерт в этом городе. Изначально он должен был состояться 19 ноября, затем его перенесли на 4 декабря.

Но, как сообщает Супер.ру, исполнитель хита «Комета» не вышел на сцену и в этот день. По словам организаторов, у звезды обострилось заболевание. Чем он болен, не уточняется.

«Jony всегда работает вживую. Его голос — то, ради чего все мы приходим на его выступления, но сейчас он не может выйти на сцену», — отметили организаторы.

Как напоминает издание, артист заболел в середине ноября. Он вроде бы даже поправился, два дня назад вышел его новый альбом. Однако вчера Jony снова почувствовал недомогание, потому отменил выступление.

О новой дате концерта пока не сообщается, но менеджмент звезды заверил фанатов, что попозже концерт обязательно состоится.