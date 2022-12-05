Врач объяснила, какими орехами не стоит увлекаться

Мускатный орех способен вызвать галлюцинации, а арахис накопить вредные для печени токсины.

Мускатный орех способен вызвать галлюцинации, а также другие нарушения нервной системы. Стоит ли его есть и, если да, то в каких количествах?

«Он называется орехом, однако это скорее такая пищевая добавка. Если ее положить больше, чем нужно, эффект от ореха может нарушить работу нервной системы. Скажем, вызвать галлюцинации и иные проблемы», – рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, мускатный орех можно есть только небольшими порциями.

Диетолог обратила внимание и на арахис. По ее словам, он довольно вредный. Из-за того, что арахис растет в земле, в нем накапливаются вредные токсины и плесень. Люди, которые часто лакомятся такими орехами, рискуют заработать рак печени.

Но в нем есть и положительные свойства: содержащийся в арахисе цинк положительно влияет на кожу и ногти.

Медик также отметила, что некоторым людям нельзя есть орехи в принципе. В частности, они противопоказаны пациентам с камнями в желчном пузыре и людям с аллергией, сообщает «Вечерняя Москва».