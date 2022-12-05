Лазарев вспомнил, что Кудрявцева потекла, как только увидела его

Исполнитель Сергей Лазарев вспомнил, как подшутил над Лерой Кудрявцевой на "Песне года", где они были ведущими.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева не только друзья. Между ними были отношения. Певец вспомнил интересный эпизод их первой встречи.

Знаменитости выступали в качестве ведущих "Песни года". Лазарев подшутил над коллегой на сцене: "Нос поправила? Глаза поехали?".

Лера призналась, что у нее потекли слезы от смеха. На это Сергей заявил, что его экс-возлюбленная "потекла" с первой их встречи.