Лазарев вспомнил, что Кудрявцева потекла, как только увидела его
2022-12-05 10:22
Исполнитель Сергей Лазарев вспомнил, как подшутил над Лерой Кудрявцевой на "Песне года", где они были ведущими.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева не только друзья. Между ними были отношения. Певец вспомнил интересный эпизод их первой встречи.
Знаменитости выступали в качестве ведущих "Песни года". Лазарев подшутил над коллегой на сцене: "Нос поправила? Глаза поехали?".
Лера призналась, что у нее потекли слезы от смеха. На это Сергей заявил, что его экс-возлюбленная "потекла" с первой их встречи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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