Канье Уэст заявил, что Илон Маск это «генетический гибрид»

Он полагает, что миллиардер может быть наполовину китайцем, потому что его детских фотографий никто не видел.

Рэпер Канье Уэст выложил в соцсети пост, в котором утверждает, будто Илон Маск — клон, сообщает Рамблер.

«Я единственный, кто полагает, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы видели когда-нибудь его фото в детстве?", - написал музыкант.

И предложил взять китайского гения, соединить его с южноафриканской супермоделью. И тогда, заявил, "получится Илон".

Певец также упомянул Барака Обаму и посоветовал «не забывать о бывшем президенте США».

«Вероятно, существует от десяти до тридцати Илонов, и он первый генетический гибрид», — подчеркнул Уэст.