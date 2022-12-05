Канье Уэст заявил, что Илон Маск это «генетический гибрид»
2022-12-05 10:51
Он полагает, что миллиардер может быть наполовину китайцем, потому что его детских фотографий никто не видел.
Рэпер Канье Уэст выложил в соцсети пост, в котором утверждает, будто Илон Маск — клон, сообщает Рамблер.
«Я единственный, кто полагает, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы видели когда-нибудь его фото в детстве?", - написал музыкант.
И предложил взять китайского гения, соединить его с южноафриканской супермоделью. И тогда, заявил, "получится Илон".
Певец также упомянул Барака Обаму и посоветовал «не забывать о бывшем президенте США».
«Вероятно, существует от десяти до тридцати Илонов, и он первый генетический гибрид», — подчеркнул Уэст.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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