Три человека погибло в результате взрыва бензовоза на аэродроме Дягилево под Рязанью

На аэродроме Дягилево в Рязанской области прогремел взрыв на стоянке авиационной техники. Погибло три человека.

В результате возгорания бензовоза на аэродроме Дягилево, в недалеко от Рязани, произошел взрыв на стоянке авиационной техники, сообщает ТАСС.

В результате инцидента погибло три человека. Пятеро получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Один самолет гражданской авиации поврежден.

Авиабаза Дягилево расположена недалеко от Рязани. Рядом расположен 360-й авиаремонтный завод и функционирует 43-й Центр боевого применения авиации.