Три человека погибло в результате взрыва бензовоза на аэродроме Дягилево под Рязанью
2022-12-05 11:13
На аэродроме Дягилево в Рязанской области прогремел взрыв на стоянке авиационной техники. Погибло три человека.
В результате возгорания бензовоза на аэродроме Дягилево, в недалеко от Рязани, произошел взрыв на стоянке авиационной техники, сообщает ТАСС.
В результате инцидента погибло три человека. Пятеро получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Один самолет гражданской авиации поврежден.
Авиабаза Дягилево расположена недалеко от Рязани. Рядом расположен 360-й авиаремонтный завод и функционирует 43-й Центр боевого применения авиации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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