Фитнес-тренер объяснил пользу ходьбы задом наперед

При движении спиной вперед задействовано больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника, и расход энергии на 40 процентов больше.

У ходьбы задом наперед есть множество преимуществ перед ходьбой обычной, считает фитнес-тренер и физиотерапевт Джеr МакНамара.

По словам МакНамары, вне зависимости от образа жизни человека даже 10-минутная ежедневная прогулка задом наперед может принести массу пользы. Для организма такая ходьба — сложный процесс, сообщает Рамблер.

Для сохранения вертикального положения требуется координация между зрением, вестибулярным аппаратом, а также проприоцептивной системой, которая заведует ощущением тела в пространстве.

«Когда мы идем задом наперед, тогда мозгу нужно больше времени для того, чтобы обработать дополнительные требования координации данных систем», — объяснил фитнес-тренер.

При движении спиной вперед задействовано больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника. Это позволяет предположить, что подобная ходьба может быть полезна для людей, у которых хронические боли в пояснице.

Кроме того, расход энергии на 40 процентов выше, чем при обычной ходьбе. Но, занимаясь ходьбой задом наперед, не стоит забывать об опасности, чтобы не столкнуться с другим человеком, предупредил МакНамара.