Диетолог рассказала, какие продукты не сочетаются с молоком

Некоторые любят пить молоко вприкуску с белым хлебом либо булочкой. С большой долей вероятности это приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при совмещении молока и рыбы либо овощей может быть неприятная реакция желудочно-кишечного тракта.

В конечном счете это может даже привести к диарее, сообщает Москва 24.

Специалист отметила, что некоторые любят пить молоко вприкуску с белым хлебом либо булочкой. С большой долей вероятности это приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.

«В молоке есть белок, который не очень хорошо вообще с чем-то сочетается. В основном он вступает в конкуренцию», - пояснила Елена Соломатина.

Она рекомендовала пить молоко отдельно от других продуктов и воспринимать его как самостоятельный прием пищи. В крайнем случае, молоко можно совместить с ягодами.