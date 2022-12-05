Диетолог рассказала, какие продукты не сочетаются с молоком
Некоторые любят пить молоко вприкуску с белым хлебом либо булочкой. С большой долей вероятности это приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при совмещении молока и рыбы либо овощей может быть неприятная реакция желудочно-кишечного тракта.
В конечном счете это может даже привести к диарее, сообщает Москва 24.
Специалист отметила, что некоторые любят пить молоко вприкуску с белым хлебом либо булочкой. С большой долей вероятности это приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.
«В молоке есть белок, который не очень хорошо вообще с чем-то сочетается. В основном он вступает в конкуренцию», - пояснила Елена Соломатина.
Она рекомендовала пить молоко отдельно от других продуктов и воспринимать его как самостоятельный прием пищи. В крайнем случае, молоко можно совместить с ягодами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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