Плохое питание снижает зрение на 30% и может привести к необратимой слепоте

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала об опасности недостатка нужных питательных веществ для органов зрения. Несбалансированная диета чревата серьезными последствиями вплоть до слепоты.

Здоровье глаз напрямую зависит от качества и состава рациона. Люди, которые придерживаются принципов правильного питания, гораздо реже жалуются на ухудшение зрения.

Ирина Андреева:

"Исследования показали, что плохая диета может увеличить ваши шансы получить проблемы со зрением почти на 30 процентов. Возрастная дегенерация желтого пятна, наиболее частая причина потери зрения, является одним из таких состояний, связанных с неправильным питанием"

В свою очередь, падающее зрение ведет к ухудшению качества питания, потому что затрудняет выбор хороших продуктов и приготовление здоровых блюд.

Вот почему со временем ситуация будет только ухудшаться.

Мнение врача:

"Плохое зрение может мешать людям делать такие вещи, как доступ к транспорту, покупка продуктов и приготовление пищи, что, в свою очередь, может способствовать плохому питанию и отсутствию продовольственной безопасности"

К продуктам, которые вредны для органов зрения, специалисты относят жареную пищу, красное мясо, обработанное мясо, подслащенные напитки, десерты, яйца (в большом количества), рафинированные зерна, жирные молочные продукты.