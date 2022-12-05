ЕС активировал запрет на перевозку нефти из России по морю и потолок цен
2022-12-05 12:30
5 декабря в силу вступил закон Евросоюза, запрещающий морские перевозки российской нефти, а также устанавливающий ценовой потолок на данный энергоресурс.
Днём понедельника государства-члены Европейского союза ввели в действие законопроект, согласно которому поставки российской нефти по морю в страны ЕС запрещены. Также данный закон постановляет активировать ценовой потолок на российскую нефть в размере 50-ти долларов за баррель, однако уровень цены на нефть из России может корректироваться каждые два месяца.
Примечательно, что соглашение об установлении потолка цен на российскую нефть было достигнуто в Евросоюзе накануне после нескольких неудачных попыток согласовать этот законопроект.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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