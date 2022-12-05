Стоматолог Куров сообщил, какие виды сладостей приносят наибольший вред зубам

Врач-стоматолог Олег Куров заявил «Газете.ru», что липкие, тянучие, вязкие сладости угрожают здоровью зубов.

Сладости это вкусно, но не всегда полезно. Особенно когда речь идет о наших зубах. Леденцы и кислые цукаты могут серьёзно навредить и разрушить зубную эмаль.

«Самые вредные для зубов — это липкие, тянучие и вязкие сладости. Особенно не рекомендуется «долгоиграющая» карамель, налипающая в труднодоступных местах. В чёрный список я бы отправил и леденцы, так как они могут оставлять микротрещины на эмали зубов», — отметил Куров.

Самой полезной сладостью стоматолог считает тёмный шоколад.

«Он содержит меньше сахара и больше полезных веществ и антиоксидантов. Какао в составе тёмного шоколада способствует укреплению иммунной и нервной системы, стимулирует дыхание, препятствует возникновению злокачественных опухолей», — заявил Куров.

Цукаты и сухофрукты, содержащие рафинированный сахар, также неблагоприятны для здоровья зубов.

Кислые фрукты из-за большого количества кислот могут вызвать разрушение зубной эмали. Особенно это касается цитрусовых.

И главное, о чем не стоит забывать: после употребления удалите, насколько это возможно, остатки сладости из межзубных промежутков и с поверхности зубов.