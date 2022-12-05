Politico рассказало о вероятном содержании девятого пакета санкций против России

Издание сообщает, что девятый пакет санкций будет направлен на финансовый сектор и технологии.

В очередной, девятый по счету пакет санкций в отношении России, вероятно, войдут ограничения в отношении финансового, технологического и медиа секторов, полагает Politico. Всего будет 180 пунктов ограничений, уточняет издание.

"Несколько высокопоставленных чиновников сообщили, что согласование девятого пакета санкций пройдет быстро, возможно, до заседания Совета по иностранным делам, который запланирован на следующей неделе", - говорится в публикации.

Ранее Politico сообщало о том, что готовится и масштабное расширение списка физических, лиц, чиновников и "пропагандистов" в отношении которых будут введены санкции.