Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть

Как сообщил официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва готовит решительные ответные меры на ограничение странами Запада цены на российскую нефть.

Как заявил Песков, в настоящее время соответствующие решения уже готовятся, но, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента — тут очевидным является одно: никаких потолков Россия признавать не будет.

Песков отметил, что решение западных государств приведет к серьезной дестабилизации мировых энергетических рынков, поэтому цена российской нефти изменится. Также кремлевский пресс-секретарь подчеркнул, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на проведение специальной военной операции на Украине, поскольку экономика России располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения связанных с ней потребностей.

Ранее представители Кремля заявляли, что Россия не будет поставлять свою нефть в те страны, которые поддержали введение потолка цен.