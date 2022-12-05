Лукашенко: при провале проверок больниц Минздраву Беларуси «пощады не будет»

В понедельник Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, рассказав ему о скором начале выборочной проверки белорусских районных больниц.

5 декабря Александр Лукашенко встретился с главой Минздрава Беларуси Дмитрием Пиневичем, рассказав ему о недавнем случае в Шкловском районе, где женщина, ведущая асоциальный образ жизни, попала в больницу с двухсторонней пневмонией, после чего была обнаружена отключенной от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

По словам Лукашенко, после этого случая он намеревается создать мобильную группу экспертов, которая выборочно и неожиданно будет проверять белорусские больницы районного уровня, и при провале подобных проверок руководству Минздрава страны "не будет пощады".