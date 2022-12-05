Лукашенко: при провале проверок больниц Минздраву Беларуси «пощады не будет»
В понедельник Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, рассказав ему о скором начале выборочной проверки белорусских районных больниц.
5 декабря Александр Лукашенко встретился с главой Минздрава Беларуси Дмитрием Пиневичем, рассказав ему о недавнем случае в Шкловском районе, где женщина, ведущая асоциальный образ жизни, попала в больницу с двухсторонней пневмонией, после чего была обнаружена отключенной от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
По словам Лукашенко, после этого случая он намеревается создать мобильную группу экспертов, которая выборочно и неожиданно будет проверять белорусские больницы районного уровня, и при провале подобных проверок руководству Минздрава страны "не будет пощады".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Wyborcza: США перебросили в Польшу 700 боевых машин включая танки M1A2 Abrams
Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть
Тревожные признаки, которые предвещают инфаркт за неделю до приступа
«Режим гоблина» признан Оксфордским словарем сленговым выражением 2022 года