Яблоки и помидоры вызывают суставные боли при артрите

Болевой синдром развивается из-за соланина, который содержится в этих продуктах. Об этом предупредила семейный врач Татьяна Захарова.

Артрит приводит к болевым ощущениям, отекам, воспалительным процессам, потере подвижности.

Лекарств, помогающих при артрите нет, но есть возможность уменьшить неприятные симптомы.

Если убрать из рациона некоторые продукты, боли будут появляться гораздо реже и станут менее интенсивными.

О важности диеты при артрите говорит специалист:

"Если у вас ревматоидный артрит, изменение диеты может помочь вам и, возможно, даже полностью устранить вашу боль"

Все дело в том, что в некоторых продуктах содержатся вещества, вызывающие воспаление в суставах.

После опроса свыше 1000 пациентов с указанным диагнозом выяснилось, что ухудшение самочувствия у них вызывают сахар, жир, соль, кофеин, красное мясо, пасленовые растения.

Татьяна Захарова

"Яблоки и помидоры перечислены как «распространенные триггеры боли», которых следует избегать. И яблоки, и помидоры содержат соланин, гликоалкалоидный яд, в основном встречающийся у видов семейства пасленовых"

Справочная информация: соланином называют токсичный элемент, который синтезируется на свету в растениях семейства пасленовых (картофель, помидор, баклажан).