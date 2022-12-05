Яблоки и помидоры вызывают суставные боли при артрите
Болевой синдром развивается из-за соланина, который содержится в этих продуктах. Об этом предупредила семейный врач Татьяна Захарова.
Артрит приводит к болевым ощущениям, отекам, воспалительным процессам, потере подвижности.
Лекарств, помогающих при артрите нет, но есть возможность уменьшить неприятные симптомы.
Если убрать из рациона некоторые продукты, боли будут появляться гораздо реже и станут менее интенсивными.
О важности диеты при артрите говорит специалист:
"Если у вас ревматоидный артрит, изменение диеты может помочь вам и, возможно, даже полностью устранить вашу боль"
Все дело в том, что в некоторых продуктах содержатся вещества, вызывающие воспаление в суставах.
После опроса свыше 1000 пациентов с указанным диагнозом выяснилось, что ухудшение самочувствия у них вызывают сахар, жир, соль, кофеин, красное мясо, пасленовые растения.
Татьяна Захарова
"Яблоки и помидоры перечислены как «распространенные триггеры боли», которых следует избегать. И яблоки, и помидоры содержат соланин, гликоалкалоидный яд, в основном встречающийся у видов семейства пасленовых"
Справочная информация: соланином называют токсичный элемент, который синтезируется на свету в растениях семейства пасленовых (картофель, помидор, баклажан).
Опубликовано: Храмова Оксана
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