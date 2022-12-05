Из-за огромного дефицита топлива венгры ездят за ним в Словакию

На венгерских заправочных станциях обостряется нехватка топлива. Проблема касается не только топлива с гарантированно более низкой ценой для жителей страны, но и топлива из категории премиум, за которое нужно платить коммерческую цену.

Некоторые водители ищут бензин и солярку даже в соседней Словакии, где оно дороже.

Венгерские СМИ пестрят сообщениями о водителях, у которых возникли проблемы с заправкой автомобилей. Один из собеседников газеты Blikk рассказывает, что пытался найти топливо в южной части столичной агломерации — на восьми заправках ему не удалось это сделать.

Не хватает не только топлива со сниженной ценой для резидентов, но и топлива из категории премиум, за которое надо платить коммерческую цену. Многие водители, живущие на севере страны, заправляются в Словакии, где цены выше, но топлива в достатке. Интересно, что основным производителем топлива там является венгерская комапния MOL.

Причина сложившейся ситуации на рынке топлива кроется, в том числе, в распространенном накануне выходных слухе о том, что правительство отменяет гарантированные цены для жителей. Такова интерпретация заявления руководителя аппарата премьер-министра Гергея Гуляша.

Он сказал, что после Нового года будут действовать гарантированные цены, если нефть продолжит поступать по нефтепроводу "Дружба" и венгерский НПЗ заработает на полную мощность. Проблема в том, что завод Százhalombatta до сих пор не может возобновить работу после капитального ремонта и нескольких неисправностей.