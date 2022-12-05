В Монголии протестующие штурмуют здание правительства
2022-12-05 14:21
В Монголии вспыхнули многотысячные акции правительства на фоне огромного хищения бюджета.
Массовые протесты захлестнули Монголию. Причиной тому стало хищение угля на сумму в 12 миллиардов долларов.
При этом годовой бюджет самой Монголии составляет немногим больше 15 миллиардов долларов.
Толпа протестующих в Улан-Баторе штурмом начала брать дворец правительства - сотни человек ворвались внутрь здания.
Опубликовано: Николай Скира
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