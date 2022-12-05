В Монголии протестующие штурмуют здание правительства

В Монголии вспыхнули многотысячные акции правительства на фоне огромного хищения бюджета.

Массовые протесты захлестнули Монголию. Причиной тому стало хищение угля на сумму в 12 миллиардов долларов.

При этом годовой бюджет самой Монголии составляет немногим больше 15 миллиардов долларов.

Толпа протестующих в Улан-Баторе штурмом начала брать дворец правительства - сотни человек ворвались внутрь здания.