Financial Times: британцы считают Зеленского недостойным звания «Человек года»
Пользователи интернет-портала Financial Times раскритиковал присуждение звания "Человек года" Владимиру Зеленскому.
5 декабря газета Financial Times обнародовала информацию о том, что Владимир Зеленский был признан "Человеком года" по версии американских СМИ. Многие из читателей FT, ключевая часть которых сконцентрирована в британском сегменте интернета, выразили уверенность в том, что Зеленский не заслужил подобных регалий.
Некоторые из пользователей Financial Times сошлись во мнении о том, что финансирование режима Владимира Зеленского обходится Вашингтону слишком дорого, однако украинский президент не демонстрирует никаких внушительных достижений, чтобы считаться выдающимся человеком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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