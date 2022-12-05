Песков: Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть
2022-12-05 14:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовит ответ на введение Западом потолка цен на российскую нефть.
5 декабря пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в настоящее время российские власти готовят ответ на введение коллективным Западом ограничения цены на импортируемую из России нефть.
Песков отметил, что политическое руководство России не намерено признавать никакие потолки, так как подобное решение западных стран является шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть
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