Wyborcza: США перебросили в Польшу около 700 боевых машин в рамках миссии Atlantic Resolve

Около 700 американских боевых машин прибыло в порт порт польского города Гдыня в рамках миссии под эгидой НАТО Atlantic Resolve.

5 ноября польская газета Wyborcza сообщила о том, что что в порт расположенного на севере Республики Польша города Гдыня прибыло около 700 американских боевых машин в рамках реализации миссии Atlantic Resolve, которая была начата в 2014 году для «восстановление уверенности» стран Восточной Европы в своей безопасности.

Переброшенные США в Польшу танки M1A2 Abrams, различные бронетранспортёры и другая военная техника будут размещаться на польских военных базах в течение 9 месяцев.

Отмечается, что в январе следующего года в рамках миссии Atlantic Resolve в Гдыню должны прибыть ещё приблизительно 2000 американских боевых машин.