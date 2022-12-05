Громкие взрывы прозвучали в одессе на фоне воздушной тревоги в Украине

Украинские новостные издания сообщили о громких звуках взрывов в Одессе вечером 5 декабря.

Вечером понедельника множество независимых новостных Telegram-каналов Украины сообщили о том, что по всей территории страны экстренно сработали сигналы воздушной тревоги, оповещающие население о необходимости проследовать в ближайшие укрытия. По данным украинских СМИ, громкие звуки были слышны в Одессе, причиной которых может является работа систем противовоздушной обороны.

Также украинские журналисты сообщают о взрывах в некоторых районах Киевской области, инфраструктурные объекты которой уже сейчас поражены российскими ракетами.