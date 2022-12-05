Фитнес-тренер рассказал, когда полезна ходьба задом наперёд

Преподаватель клинической физиологии Университета Восточного Лондона, фитнес-тренер и физиотерапевт Джек Макнамара рассказал, что ходьба задом наперёд полезна при фасциите и болях в пояснице.

Физическая активность не обязательно должна быть сложной: даже быстрая десятиминутная ежедневная прогулка может принести массу пользы для здоровья.

Для большинства из нас ходьба — это то, что мы делаем автоматически.

Но что произойдет, если мы начнем бросать вызов своему мозгу и телу, идя задом наперед?

Одним из наиболее хорошо изученных преимуществ ходьбы задом наперед является улучшение стабильности и равновесия.

Передвигаясь спиной вперёд, человек делает более короткие и частые шаги, что увеличивает выносливость мышц и суставов.

Такая разновидность ходьбы полезна для людей, страдающих остеоартрозом, болями в пояснице и фасциитом (болезнь, вызывающая болезненные ощущения в пяточной области при физической нагрузке).

Ходьба задом наперёд эффективна при реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями.

При данном виде ходьбы сжигается на 40% калорий больше, чем при привычном движении, а значит она полезна тем, кто стремится сбросить лишние килограммы.

Начинать ходьбу задом наперёд рекомендуется в помещении, чтобы на улице случайно не сбить другого человека или не столкнуться с препятствием.

Данное упражнение не подойдет человеку по той или иной причине неподготовленному, так как в этом случае может быть сопряжено с травмами и ушибами.

Людям пожилого возраста также стоит воздержаться от ходьбы задом наперёд. С возрастом, к сожалению, мозг снижает контроль над движениями.