ГПК: гражданин Германии попросил политического убежища в Беларуси

Пресс-служба Госпогранкомитета РБ уведомляет, что немецкий гражданин попросил Минск о немедленном предоставлении ему политического убежища.

5 декабря Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что сегодня на белорусской границе был задержан гражданин Германии, пытавшийся незаконно проникнуть на территорию белорусского государства. По данным ГПК, немец незамедлительно попросил о предоставлении политического убежища в Беларуси.

При этом немецкий гражданин утверждает, что причиной подобной просьбы является ухудшение его жилищных условий из-за финансового кризиса в Германии.