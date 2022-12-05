ГПК: гражданин Германии попросил политического убежища в Беларуси
Пресс-служба Госпогранкомитета РБ уведомляет, что немецкий гражданин попросил Минск о немедленном предоставлении ему политического убежища.
5 декабря Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что сегодня на белорусской границе был задержан гражданин Германии, пытавшийся незаконно проникнуть на территорию белорусского государства. По данным ГПК, немец незамедлительно попросил о предоставлении политического убежища в Беларуси.
При этом немецкий гражданин утверждает, что причиной подобной просьбы является ухудшение его жилищных условий из-за финансового кризиса в Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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