Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России
Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения на территории РФ.
Вечером 5 декабря Владимир Путин ратифицировал закон, согласно которому в России вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных молодёжи. Данный законопроект запрещает продажу книг и показ фильмов и медиаконтента (включая рекламу), которая призывает к смене пола или пропагандирует ЛГБТ-отношения.
Также в соответствии с новым законом формулируются три новые статьи административного кодекса, предполагающие наказание за пропаганду педофилии, распространение информации или кадров нетрадиционных сексуальных контактов среди малолетних и любую пропаганду отношений сексуального характера, нетипичных для российской действительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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