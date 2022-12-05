Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения на территории РФ.

Вечером 5 декабря Владимир Путин ратифицировал закон, согласно которому в России вводится запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных молодёжи. Данный законопроект запрещает продажу книг и показ фильмов и медиаконтента (включая рекламу), которая призывает к смене пола или пропагандирует ЛГБТ-отношения.

Также в соответствии с новым законом формулируются три новые статьи административного кодекса, предполагающие наказание за пропаганду педофилии, распространение информации или кадров нетрадиционных сексуальных контактов среди малолетних и любую пропаганду отношений сексуального характера, нетипичных для российской действительности.