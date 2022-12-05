Пластический хирург рассказала об опасных последствиях липосакции и других операций у худых девушек

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш перечислила пять вмешательств, которые чаще всего отказываются выполнять пластические хирурги.

Так пластические хирурги до сих пор не пришли к согласию относительно удаления комков Биша.

«К любому вмешательству должны в первую очередь быть показания, а его результат не должен быть спорным. В случае с удалением защёчных мешков результат часто бывает спорным, так как их удаление часто приводит к большему обвисанию тканей. Поэтому многие специалисты относятся к нему с большой долей осторожности», — отметила эксперт.

Не слишком охотно берутся хирурги за повторную пластику нижнего века. Подобная операция крайне «ювелирна» и порой вызывает неконтролируемое рубцевание ткани.

Липосакция у очень худых девушек может стать причиной образования кист, пигментаций и сильных болей.

Использование процедур омоложения хирургическим путем в молодом возрасте не приветствуется большинством врачей.

Ведь молодые женщины вполне могут обойтись аппаратными методиками, инъекционными процедурами, нитевым лифтингом.

Пластика внутренней поверхности бёдер также в «черном» списке. После этой операции может нарушиться венозный и лимфатический отток.

Жировая эмболия часто вызывает окклюзию сосудов, которая вызывает нарушение локального кровообращения. Это самое грозное осложнение, которое приводит к терминальному состоянию.