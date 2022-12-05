Издание Newsweek утверждает, что большинство незападных государств поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту.

Обозреватель американской газеты Newsweek Дэниель Депетрис публично заявил, что после начала специальной военной операции на территории Украины подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада открыто поддержали позицию Владимира Путина по украинскому кризису, отвергнув мнение лидеров Евросоюза, НАТО и США.

По данным Депетриса, почти вся Африка и Латинская Америка выступает на стороне Москвы, когда речь заходит об СВО, в то время как азиатские государства придерживаются нейтральной позиции для сохранения хороших отношений с Россией.