Любители путешествовать больше других людей рискуют заболеть раком

О таком неожиданном последствии частых дальних поездок сообщили ученые из Charitе-Medical University в Берлине.

Все дело в джетлаге, который повышает вероятность развития онкологии из-за сбоя биологических часов.

Внутреннее время человека регулируется теми же механизмами, которые ведут к образовании опухоли.

Нарушение привычного ритма сбивает все внутренние настройки организма и является для него стрессом.

Что такое джетлаг? Состояние, вызванное сменой часовых поясов при перелетах и других видах путешествий.

В это время привычные внутренние часы человека не согласовываются с ритмом жизни другой страны, в которую он попадает.

Возникают такие симптомы, как бессонница, головная боль, упадок сил, потеря аппетита и некоторые другие признаки дискомфорта.

Джетлаг может продолжаться до нескольких суток.

Нарушение циркадных ритмов - это один из факторов, повышающих риск развития онкологии.

Внутренние часы человека настроены в соответствии со световым днем и реагируют на смену времени суток.

Ночью возникает сонливость и желание поспать, днем чувствуется прилив бодрости, возрастает активность.

Подавление раковых клеток осуществляется в организме механизмами, отвечающими за слаженный ритм внутренних часов.

Если механизмы "ломаются" (под влиянием джетлага), то такой сбой может запустить развитие злокачественной опухоли.