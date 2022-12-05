Любители путешествовать больше других людей рискуют заболеть раком
О таком неожиданном последствии частых дальних поездок сообщили ученые из Charitе-Medical University в Берлине.
Все дело в джетлаге, который повышает вероятность развития онкологии из-за сбоя биологических часов.
Внутреннее время человека регулируется теми же механизмами, которые ведут к образовании опухоли.
Нарушение привычного ритма сбивает все внутренние настройки организма и является для него стрессом.
Что такое джетлаг? Состояние, вызванное сменой часовых поясов при перелетах и других видах путешествий.
В это время привычные внутренние часы человека не согласовываются с ритмом жизни другой страны, в которую он попадает.
Возникают такие симптомы, как бессонница, головная боль, упадок сил, потеря аппетита и некоторые другие признаки дискомфорта.
Джетлаг может продолжаться до нескольких суток.
Нарушение циркадных ритмов - это один из факторов, повышающих риск развития онкологии.
Внутренние часы человека настроены в соответствии со световым днем и реагируют на смену времени суток.
Ночью возникает сонливость и желание поспать, днем чувствуется прилив бодрости, возрастает активность.
Подавление раковых клеток осуществляется в организме механизмами, отвечающими за слаженный ритм внутренних часов.
Если механизмы "ломаются" (под влиянием джетлага), то такой сбой может запустить развитие злокачественной опухоли.
Опубликовано: Храмова Оксана
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