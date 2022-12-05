Поклонница, купившая билет на концерт Лепса в Питере за 7 000 рублей, раскритиковала артиста
2022-12-05 17:05
Фанатка Григория Лепса Евгения Быкова приобрела билет на концерт артиста в Питере за 7 000 российских рублей, а никакого наслаждения от мероприятия не получила.
Евгения Быкова - поклонница творчества Григория Лепса.
Женщина прибыла на концерт исполнителя, который проходил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 3 декабря.
Заплатив 7 000 российских рублей за выступление, Быкова хотела насладиться шоу. Не тут-то было!
Певец признался, что заболел. Артист был не в голосе, сипел. В конце концерта звезда сцены и вовсе разбил микрофон.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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