Поклонница, купившая билет на концерт Лепса в Питере за 7 000 рублей, раскритиковала артиста

Фанатка Григория Лепса Евгения Быкова приобрела билет на концерт артиста в Питере за 7 000 российских рублей, а никакого наслаждения от мероприятия не получила.

Евгения Быкова - поклонница творчества Григория Лепса.

Женщина прибыла на концерт исполнителя, который проходил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 3 декабря.

Заплатив 7 000 российских рублей за выступление, Быкова хотела насладиться шоу. Не тут-то было!

Певец признался, что заболел. Артист был не в голосе, сипел. В конце концерта звезда сцены и вовсе разбил микрофон.