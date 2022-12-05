Армия РФ ликвидировала в Украине двух польских наемников

Два поляка были убиты в воскресенье, 4 декабря во время боев на Украине, сообщил корреспондент Polsat News Матеуш Лаховски.

"Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним Козак, и его коллега Кшиштоф из Интернационального легиона, погибли вчера на фронте", - сообщил он.

Портал Iteria.pl связаться с Министерством иностранных дел по поводу гибели мужчин, но безуспешно.

Солдаты, погибшие в воскресенье, — не единственные поляки, для которых участие в конфликте в Украине завершился летальным исходом.

В начале ноября появилась информация о том, что Мариан Матеуш, военнослужащий, сын поляков, но родившийся в Украине, погиб под Херсоном.

Во время боев на Украине в июле также погиб бывший боец ​​ММА Томаш Валентек Мужчина умер в Харьковской области.