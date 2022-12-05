Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле

5 декабря Владимир Путин лично побывал на отремонтированном участке Крымского моста в Керченском проливе.

Вечером понедельника информагентство "РИА Новости" сообщило, что сегодня Владимир Путин проехался по Крымскому мосту после завершения ремонтных работ на повреждённом участке сооружения. Журналисты издания публикуют видеозапись, на которой Путин лично едет за рулём в девяти километров от участка, где вёлся ремонт моста.

По данным "РИА Новости", Владимир Путин проехался по отремонтированному участку Крымского моста и побеседовал со строителями, которые принимали участие в его восстановлении.