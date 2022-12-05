Люди с ожирением чаще выживают после сложных операций на сердце
Лишний вес защищает пациентов от опасных последствий во время серьезных хирургических вмешательств.
Ученые из Великобритании выяснили, что при диагнозе "ожирение" операции на сердце бывают более удачными. Шанс выжить после них у пациентов с лишним весом возрастает в разы.
Эксперты поставили под сомнение мнение врачей, которые нередко рекомендуют полным пациентам похудеть перед предстоящей операцией у кардиохирурга.
С одной стороны, лишний вес провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. С другой - жировой слой в организме защищает организм людей, которые попадают на хирургический стол.
Такой вывод сделали научные сотрудники Университета Лейчестера.
Для исследования были взяты данные около 400 тысяч пациентов, которые перенесли операции на сердце с 2002 по 2013 год.
Полученные сведения показали: люди с нормальным весом чаще умирали после хирургических вмешательств, по сравнению с тучными пациентами.
Мужчины и женщины с худощавым телосложением и недостатком веса еще реже успешно переносили подобные операции.
Согласно собранным данным, смертность людей с дефицитом массы составила в приведенном периоде около 8,5%.
Этот же показатель у людей с ожирением был равен 2,7%, а у пациентов с нормальным весом - примерно 4,4%.
Опубликовано: Храмова Оксана
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