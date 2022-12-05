Путин подписал законы о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ и смены пола в России

В понедельник Владимир Путин активировал действие законопроектов, запрещающих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на территории Российской Федерации.

5 декабря Владимир Путин своей подписью ратифицировал действие законов, которые запрещают и вводят административную ответственность за пропагандирование нетрадиционных сексуальных отношений на территории России. Уже действующие законы запрещают пропаганду сексуальных отношений с детьми, смены пола и ЛГБТ.

Также данные законопроекты запрещают показ фильмов, рекламы и продажу литературы, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Примечательно, что с настоящего момента пропаганда ЛГБТ-отношений запрещена не только среди малолетних, но и среди взрослых.