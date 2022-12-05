Сын президента Польши принудительно помещен в клинику для лечения алкоголизма
В понедельник, 5 декабря около 7:00 в дом сына первого президента постсоциалистической Польши Леха Валенсы Славомира постучала полиция, которая перевезла кго в закрытую палату клиники, где он будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.
Об этом пишет издание Super Express. Таблоиду сообщил о прибытии полиции сам Валенса. Как он сообщил в интервью журналистам, полицейские "вели себя вежливо".
Как напоминает издание сын Леха Валенсы Славомир Валенса проживает в Торуни
Заявление о принудительном лечении в суд подали братья и сестры Славомира Валенсы. Валенса не явился на реабилитацию добровольно, поэтому суд вынес решение о принудительном сопровождении полицией.
"В Польше нет закона о принуждении человека к принудительному лечению от алкоголизма против его воли. Полицейские делают свою работу. Когда я в этой больнице, они сразу уезжают. Я звоню в Uber и еду обратно в Торунь", – рассказал Валенса журналисту Super Express.
Опубликовано: Николай Скира
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