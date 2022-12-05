Рис, макароны, картофель - гарнир, от которого диетолог советует отказаться
Все дело в количестве углеводов, которых в таких гарнирах слишком много. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эти продукты нужно органичить в рационе.
Использовать картошку, рис или макароны в качестве гарнира, конечно, можно, но в ограниченных количествах и не на постоянной основе.
Указанные продукты содержат много крахмала и углеводов, которые могут вызывать резкие скачки сахара в крови.
Эндокринолог Зухра Павлова:
«Они крахмалистые, в них много простых углеводов – соответственно, на них очень просто набрать вес. Лучше их есть в ограниченном количестве»
Заменить картошку, рис, макароны можно, по словам специалиста, капустой, фасолью, кабачками, тыквой, шпинатом, огурцами, помидорами, спаржей.
Что касается свеклы и моркови, врач советует употреблять их в сыром виде.
После варки в этих овощах увеличивается количество сахара и, соответственно, повышается их гликемический индекс.
По мнению врача, при повышенном содержании в рационе овощей человек должен пить много воды. Овощи насыщены клетчаткой, которая хорошо впитывает влагу.
При недостаточном поступлении жидкости овощная диета приведет к ухудшению самочувствия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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