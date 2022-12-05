Рис, макароны, картофель - гарнир, от которого диетолог советует отказаться

Все дело в количестве углеводов, которых в таких гарнирах слишком много. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эти продукты нужно органичить в рационе.

Использовать картошку, рис или макароны в качестве гарнира, конечно, можно, но в ограниченных количествах и не на постоянной основе.

Указанные продукты содержат много крахмала и углеводов, которые могут вызывать резкие скачки сахара в крови.

Эндокринолог Зухра Павлова:

«Они крахмалистые, в них много простых углеводов – соответственно, на них очень просто набрать вес. Лучше их есть в ограниченном количестве»

Заменить картошку, рис, макароны можно, по словам специалиста, капустой, фасолью, кабачками, тыквой, шпинатом, огурцами, помидорами, спаржей.

Что касается свеклы и моркови, врач советует употреблять их в сыром виде.

После варки в этих овощах увеличивается количество сахара и, соответственно, повышается их гликемический индекс.

По мнению врача, при повышенном содержании в рационе овощей человек должен пить много воды. Овощи насыщены клетчаткой, которая хорошо впитывает влагу.

При недостаточном поступлении жидкости овощная диета приведет к ухудшению самочувствия.