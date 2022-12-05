В Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету системы ПВО С-300
Погранполиция Молдавии обнаружила неподалеку от города Бричаны упавшую ракету, предположительно, украинской системы ПВО С-300.
5 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Молдова сообщило о том, что патруль пограничной полиции в окрестностях города Бричаны обнаружил разгонный блок системы противовоздушной обороны С-300.
В ведомстве отметили, что в настоящее время принадлежность ракеты устанавливается специалистами, однако, не исключено, что на территории Молдавии упала украинская ракета, так как случай похож на недавний ракетный инцидент в Польше.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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