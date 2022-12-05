ВС РФ поразили два объекта инфраструктуры в Одесской области
Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о попадании российских ракет в два объекта инфраструктуры в Одесской области.
В понедельник вечером, 5 декабря 2022 года, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в личном Telegram-канале сообщил о том, что служащие российской армии высокоточными ракетными ударами поразили два инфраструктурных объекта в Одесской области.
В свою очередь, украинское интернет-издание «Страна» заявило, что в Одессе остановили работу котельных и электротранспорта после «прилётов» со стороны России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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