Дипмиссии Украины в Европе получили очередные посылки с угрозами

Посольства и консульства Украины в Европе получили очередные посылки с угрозами. Всего таких случаев 21 в 12 странах, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на МИД страны.

Испанская полиция изъяла из почтового отделения три конверта с глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Всего у нас уже есть 21 случай угроз в адрес украинских дипломатических и консульских представительств, зафиксированных в 12 странах. Как уже отметил министр Дмитрий Кулеба, наших дипломатов не запугать и не сломить, — написал представитель МИД Украины в своей социальной сети.

МИД Украины сообщил в пятницу, 2 декабря, что посылки с глазами животных прибыли в посольства и консульства этой страны в шести странах. Кроме того, вандализму подвергся вход в квартиру посла в Ватикане, а на почту в Казахстане поступило ложное уведомление о бомбе.

В посольство в Мадриде было отправлено письмо с самодельным взрывным устройством, работник миссии получил легкие травмы.

Министр Кулеба сообщил, что Министерство иностранных дел Украины зафиксировало в общей сложности 18 случаев угроз в адрес ее дипломатов. Помимо посылок в Испании, почтовые отправления также получали дипмиссии в Польше, Австрии, Хорватии, Чехии, Франции, Нидерландах, Венгрии и Италии.

Он добавил, что украинские посты усилили меры безопасности и сотрудничают с правоохранительными органами стран, где они находятся, для выявления причастных к угрозам.