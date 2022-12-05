Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымском мосту за рулём «Мерседеса»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин лично проехал по отремонтированному Крымскому мосту за рулём «Мерседеса».

5 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям средств массовой информации о том, что Владимир Путин проехал по отремонтированному после теракта полотну Крымского моста на «Мерседесе», потому что на месте был именно такой автомобиль.

Песков добавил, что Путин согласился поехать по правой части моста через Керченский пролив на иномарке, «чтобы лишние не гонять», тем самым российский лидер внёс свой вклад в улучшение экологии, сократив выбросы выхлопных газов в атмосферу.