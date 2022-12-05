Бывший муж Бузовой футболист Тарасов устроил дебош в Краснодаре

Спортсмен и его нынешняя жена Анастасия Костенко гостят в этом городе уже несколько дней.

Дмитрий Тарасов вместе со своим двоюродным братом рэпером T-killah активно занимаются продвижением своего футбольного клуба «Родина Медиа». Последнюю неделю футболист и его напарник вместе с женами проводят на российском юге, сообщает Вокруг ТВ.

ФК Тарасовых провел на стадионе «Краснодар» несколько матчей. В последний раз игра завершилась не очень: команду отстранили. Тарасов, вероятно, не сумел сдержать эмоций, и бурно выразил свое негодование прямо на поле.

Футболист кричал и матерился и едва не полез в драку.

Это не первые неприятности, с которыми спортсмен и его семья столкнулись на юге России. После одного из матчей его супруга Анастасия Костенко простудилась, а сам Дмитрий проснулся совсем без голоса.

В его личный блог вместо мужа вышла Настя: «Буду сегодня отвечать за Диму, потому что он не разговаривает». Пара была вынуждена пройти лечение под капельницами, чтобы прийти в себя.

Ранее Тарасову отказала его бывшая жена Ольга Бузова, которой он предложил сотрудничество с продвижением «Родина Медиа». Поющая телеведущая отказала спортсмену в резкой форме.