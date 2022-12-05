Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Кремль опубликовал видео с российским президентом. Владимир Путин за рулем автомобиля Mercedes, проверяет ход ремонтных работ на Крымском мосту.

8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, соединяющем полуостров с континентальной Россией. Возгорание произошло на части железнодорожного переезда. Часть автомобильного полотна моста, идущая параллельно железнодорожным путям, рухнула в воду.

По оценкам, опубликованным в начале ноября Министерством обороны Великобритании, Крымский мост не будет полностью отремонтирован до сентября 2023 года.

Однако в Кремле заявили, что часть моста уже отремонтирована. В доказательство этих слов была опубликована запись с участием Владимира Путина.

"Президент России ехал по проезжей части Крымского моста, который был отремонтирован после взрыва 8 октября. Глава государства осмотрел отремонтированный участок дороги", — заявили власти РФ.

Президента сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, Никита Храпов, главный инженер ФКУ "Упрдор Тамань" и Евгений Чибышев, заместитель генерального директора "Нижнеангарсктрансстроя", которые рассказали Путину о ходе ремонтных работ.