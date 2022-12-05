Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады
2022-12-05 19:12
Посла России в Оттаве Олега Степанова неожиданно вызвали в канадское внешнеполитическое ведомство.
5 декабря российское интернет-издание «РИА Новости» сообщило о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Оттаве Олег Степанов вызван в Министерство иностранных дел в Канаде.
Обозреватели РИА отметили, что российскому дипломату Степанову не сообщили о теме предстоящей беседы в канадском внешнеполитическом ведомстве.
Опубликовано: Диана Мудреченко