США изменили установки РСЗО HIMARS, чтобы не дать киевскому режиму запустить ракеты по территории России и предотвратить эскалацию.

5 декабря американская газета The Wall Street Journal, со ссылкой на официальные лица, сообщила о том, что Соединённые Штаты тайно модифицировали переданные Украине установки реактивной системы залпового огня HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по Российской Федерации.

Отмечается, что Белый дом считает, что данная мера предосторожности позволит предотвратить эскалации украинского конфликта и прямой конфронтации США и России.