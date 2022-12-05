Прокуратура запросила пожизненные сроки бывшего сенатора РФ Арашукова и его отца
Российская прокуратура требует пожизненного заключения в колонии строгого режима для бывшего советника главы "Газпрома" Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова.
Обвинения включают участие в организованной преступной группе и двух убийствах.
Бывшего парламентария обвиняют в участии в ОПГ, а также в организации двух убийств. В свою очередь его отец обвиняется в организации преступной группы и хищениях в особо крупных размерах.
В 2010 году в Карачаево-Черкессии республике, лидер молодежного движения Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов должны были попытаться разоблачить происки клана Арашуковых.
Прокуратура также обвиняет Арашуков в хищении миллионов долларов у "Газпрома". Оба не признали себя виновными. В сентябре присяжные вынесли обвинительный приговор по делу.
Рауфа Арашукова задержали в начале 2019 года в зале заседаний Совета Федерации, верхней палаты российского парламента. Как отмечали тогда СМИ, эффектную манеру задержания сенатора одобрил лично Владимир Путин.
Опубликовано: Николай Скира
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