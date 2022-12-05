Ученые объяснили, почему пропуски завтрака или обеда связаны с повышением риска смертности

Исходя из своих выводов, исследователи рекомендуют есть не менее 2-3 раз в день, с промежутком от 4,5 часов.

Ученые изучили интервалы между приёмами еды у взрослых американцев в возрасте от 40 лет и старше. Проанализировав полученные данные, они пришли к выводу, что частота приёма пищи связана с фатальными заболеваниями.

В частности, анализ показал: если человек ест один раз в день, вероятность смерти по сравнению с традиционным трёхразовым питанием повышается. Среди участников, которые пропускали завтрак, чаще развивались смертельно опасные сердечно-сосудистые болезни.

А у тех, кто пропускал обед и ужин, - повышается риск смерти от разных причин. При этом очень короткие интервалы между приёмами еды тоже ведут к угрожающим здоровью рискам. Исходя из своих выводов, учёные рекомендуют есть не менее 2-3 раз в день, с промежутком от 4,5 часов.

По данным американского Национального исследования здоровья и питания, 40 процентов жителей страны пропускают приёмы пищи, а каждый пятый - пропускает завтрак или обед.

Комментируя это исследование, эксперты делают оговорки. Они уточняют, что важно было бы оценивать и количество потребляемых калорий, состояние здоровья участников на момент их включения в исследование.

На развитие рисков влияет еще и то, что мы едим. Большое количество сахара и вся «нездоровая» пища тоже демонстрирует связь с высокой смертностью.