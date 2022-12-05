Онкололог советует проверять подозрительные родинки у специалиста

Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Денис Романов рассказал о признаках опасных родинок.

У каждого человека на найдется несколько родинок, а в некоторых случаях их бывает очень много. К сожалению, не всегда они безвредны и безопасны.

«Далеко не каждая из родинок требует каких-либо действий. Но есть ряд жалоб, которые должны вас насторожить: это чувство зуда в области невуса, выпадение волос с её поверхности, изменение цвета и очертаний, увеличение размеров, изъязвление и кровотечение, образование узла на месте плоского образования», — рассказал Романов.

Меланома серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать. Современная медицина позволяет хорошо ее диагностировать и лечить. Только очень важно вовремя обратиться к специалисту.

«К сожалению, заболеваемость меланомой растёт: число выявленных пациентов с этим заболеванием в России каждые десять лет увеличивается более чем на треть, однако количество смертей от неё в последние годы, к счастью, неуклонно падает. Полностью уберечься от того, чтобы заболеть ею, невозможно, но есть способы снизить риски, а также выявить её в максимально неопасной стадии, когда объём лечения будет минимальным, а шансы излечиться — максимальными», — отметил Романов.

Основной причиной меланомы продолжает оставаться ультрафиолетовое излучение, потому нужно остерегаться солнечных ожогов. Важна и генетическая предрасположенность к заболеванию.

Стоит следить за любыми изменениями кожи и проходить периодические обследования у дерматолога и онколога.