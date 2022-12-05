Невролог рассказал, чем опасен кофе для сердца при упадке сил

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин считает, что при упадке сил не стоит употреблять кофе или другие стимуляторы. В этом случае чашка кофе может привести к сбою в работе сердечно-сосудистой системы.

«Кофеин — отличный стимулятор, когда необходим заряд энергии, но часто пользоваться таким способом не стоит. Кофеин истощает запас аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для обмена энергии и веществ в организме», — сказал Мацокин.

Кофеин сильно влияет на ресурсы человека, избыточное потребление кофеина (более 2-3 чашек в день регулярно) может вызвать серьезное психическое и физическое истощение.

Аденозин — это очень важный мощнейший медиатор. Он, по мере нашего утомления, подавляет бодрость и заставляется нас погрузиться в сон.

По сути — это сторожевой пес нашего здоровья, он отправляет нас отдыхать, когда мы заработались и утомились.

Избытки кофеина, блокируя рецепторы аденозина, позволяют нам долго продолжать бодрствовать, даже если организму уже требуется хороший отдых.

Постоянно стимулируя организм кофе, человек ослабляет иммунитет. Кофе может привести к ускорению сердцебиения и повысить давление.

Часть людей, употребляющих кофе, рискует обзавестись бессонницей и головной болью, испытывая при этом частую раздражительность и нервозность.