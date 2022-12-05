Педиатр советует давать детям мёд не раньше трехлетнего возраста

Мед с осторожностью нужно вводить в детский рацион рассказала врач – педиатр-гастроэнтеролог «СМ-клиники» Евгения Сухачевская.

Мед содержит много полезных веществ и микроэлементов, но не стоит забывать, что он способен вызвать аллергическую реакцию у ребенка.

Употребление меда в пищу укрепляет нервную и иммунитет, помогает усваивать кальций. Но категорически не стоит давать его детям до года, а лучше до трех лет.

«Кроме того, не рекомендуется давать продукты, богатые фруктозой, детям в возрасте до трёх лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету», — объяснила эксперт.

Детям в возрасте 2 лет дают до 20 грамм мёда в сутки (одна чайная ложка). При этом распределяют порцию на два-три приема, в зависимости от времени суток.

Дети 3-5 лет могут принимать до 30 грамм мёда в день.

Давая мед ребенку, его стоит смешать с теплой водой, добавить в чай или молоко. Мед будет отличной добавкой в небольших дозах к творогу и каше.

Ежедневно употреблять мед можно не более месяца.

Оптимальный режим хранения меда от 5ᵒС до 20ᵒС. Можно выбрать специальную полку холодильника или темную, прохладную кладовую.

Стоит избегать прямых лучей солнца, повышенной влажности и соседства с продуктами, имеющими ярко выраженный аромат.