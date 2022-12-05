Галкин предупредил: от их с Пугачевой имени действуют телефонные мошенники

Шоумен сказал, что нельзя верить аферистам, которые сообщают, будто звездная пара бедствует, и предлагают собрать для них деньги.

Максим Галкин предупредил поклонников, чтобы не верили мошенникам, выманивающим деньги якобы для звездной семьи, сообщает Космополитен.

Признанный в России иноагентом шоумен заверил, что слухи о том, что они якобы бедствуют, распускают преступники.

«Участились случаи мошенничества и от моего имени, и от имени Аллы, — сказал Максим. — С разных телефонов нам пишут наши друзья, коллеги с просьбой перечислить деньги. Пишут в вотсап и другие соцсети».

Пародист сказал, что он и его семья никогда бы не обратились с подобной просьбой. Галкин попросил россиян бережно относиться к финансам.

«Мы денег ни у кого не просим, с подобными просьбами мы ни к кому не обращались, — подчеркнул артист. — К сожалению, многие оказались отзывчивыми людьми и переслали деньги. Я вас прошу, не ведитесь на это всё. Это от нашего имени пишут мошенники. Будьте осторожны!».

Недавно жертвой мошенников стала Лера Кудрявцева. Телеведущая призналась, что ее развели неизвестные из американского номера. Аферистка представилась подругой звезды Наташей - женой известного хоккеиста. Звезда НТВ перевела по ее просьбе 180 тысяч рублей. Лера назвала себя "лохом года".