После ударов ВС РФ обесточена вся энергосистема Сумской области Украины
2022-12-05 19:46
Сумской городской совет сообщил, что вся энергосистема обесточена после высокоточных ударов ВС РФ.
5 декабря украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на Сумской городской совет, сообщило о том, что на данный момент энергетическая система Сумщины полностью обесточена.
Отмечается, что по всей территории Сумской области действуют графики и почасовых, и аварийных отключений из-за повреждения объектов энергетики региона в результате «прилётов» со стороны России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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