После ударов ВС РФ обесточена вся энергосистема Сумской области Украины

Сумской городской совет сообщил, что вся энергосистема обесточена после высокоточных ударов ВС РФ.

5 декабря украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на Сумской городской совет, сообщило о том, что на данный момент энергетическая система Сумщины полностью обесточена.

Отмечается, что по всей территории Сумской области действуют графики и почасовых, и аварийных отключений из-за повреждения объектов энергетики региона в результате «прилётов» со стороны России.